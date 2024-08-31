حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة غدًا.. لماذا عاد الفيروس إلى الظهور؟

كتبت فاطمة خليل

بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستبدأ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة ابتداءً من غد الأحد، بعد تسجيل أول حالة إصابة بالمرض الفيروسي منذ 25 عامًا لدى طفل يبلغ من العمر عشرة أشهر، والذي أصيب بالشلل، في هذا التقرير نتعرف على فيروس شلل الأطفال ولماذا عاد إلى الظهور بعد القضاء عليه تمامًا في جميع أنحاء العالم، بحسب موقع "تايمز ناو".

في 23 أغسطس الماضى، أكدت منظمة الصحة العالمية أن طفلًا واحدًا على الأقل يبلغ من العمر عشرة أشهر وغير ملقح أصيب بالشلل بسبب فيروس شلل الأطفال من النوع 2 - وهي أول حالة من هذا القبيل في الإقليم منذ 25 عامًا.

قال العلماء الذين كانوا يراقبون تفشي شلل الأطفال إن مرض الطفل أظهر فشل الجهود العالمية التي تبذلها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لإصلاح المشاكل الخطيرة في حملتهم الناجحة إلى حد كبير للقضاء على المرض المعدي للغاية - والتي كادت تقضي على المرض شديد العدوى.

تطورت سلالة شلل الأطفال المعنية من فيروس ضعيف كان في الأصل جزءًا من لقاح فموي يُنسب إليه منع ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم من الإصابة بالشلل ولكن تم إزالة هذا الفيروس من اللقاح في عام 2016 على أمل منع تفشي المرض الناجم عن اللقاح.

ما هو شلل الأطفال؟

وفقًا لعيادة كليفلاند، فإن شلل الأطفال هو مرض يسببه فيروس شلل الأطفال - ويسبب أعراضًا خفيفة أو لا تظهر على الإطلاق لدى معظم الأشخاص، ولكن في بعض الأشخاص، يمكن أن يسبب الشلل أو حتى الموت.

هناك ثلاثة أشكال مختلفة من الفيروس - تُعرف باسم فيروس شلل الأطفال البري من النوع 1 و2 و3 (WPV1 وWPV2 وWPV3)، من المرجح أن يسبب النوع 1 من شلل الأطفال الشلل.



قال الأطباء إن فيروس شلل الأطفال يدخل جسمك من خلال فمك أو أنفك ويتكاثر في حلقك وأمعائك. في بعض الحالات، يدخل إلى الدماغ والحبل الشوكي ويسبب الشلل. يمكن أن يؤثر الشلل على ذراعيك أو ساقيك أو العضلات التي تتحكم في تنفسك.

لماذا يعود شلل الأطفال؟

وفقًا للمسئولين، يُعزى عودة شلل الأطفال إلى تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المناطق التي مزقتها الحرب.



وقالت العديد من المنظمات التطوعية إن الجمع بين الاكتظاظ والنزوح ونظام الرعاية الصحية المدمر خلق عاصفة مثالية لانتشار الفيروس بسرعة بين السكان.



وبالإضافة إلى غزة تم الإبلاغ عن حالات إصابة بالفيروس من أفغانستان وباكستان، وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم الإبلاغ عن حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال من ولاية ميجالايا بالهند.