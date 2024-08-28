الصحة العالمية توصى بتطعيم الفتيات ضد فيروس "الحليمى" للوقاية من سرطان عنق الرحم

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لحماية المزيد من الإناث من سرطان عنق الرحم، يجب تطعيم الفتيات الذين تتراوح أعمارهن بين 9 و 14 عاماً ضد فيروس الحليمي البشري، هذا يحميهم من عدوى فيروس الورم الحليمي الذي يمكن أن يؤدي إلى سرطان عنق الرحم وغيرها من السرطانات المرتبطة بالفيروس .



الفحص مهم للوقاية من سرطان عنق الرحم

وأوصت المنظمة بإجراء فحص منتظم، قائاة: "إذا فاتتك فحص، فقد تفوتك فرصة الوقاية من سرطان عنق الرحم أو إيقافه مبكراً، يعد سرطان عنق الرحم من أكثر السرطانات شيوعاً لدى النساء، يساعد الفحص في الوقت المناسب على الوقاية من سرطان عنق الرحم أو الكشف عنه مبكرًا، عندما تتوفر المزيد من خيارات العلاج".

ويجب فحص النساء لسرطان عنق الرحم كل 5-10 سنوات، بدءًا من سن 30 عاما، يجب فحص النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية كل 3 سنوات، بدءا من سن 25، نظرًا لأن السرطان نادراً ما يسبب الأعراض، فإن الفحص المنتظم لسرطان عنق الرحم مهم حتى لو كنت قد تلقيت تطعيمًا ضد فيروس الورم الحليمي البشرى.



الوقاية من سرطان عنق الرحم

يسلط تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية الضوء على كيفية تطوير اللقاحات لعلاج عدوى فيروس الورم الحليمي البشري لدى البالغين والحد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، تهدف اللقاحات إلى تعزيز استجابة مناعة الجسم لسلالات فيروس الورم الحليمي البشري الشديدة الخطورة والخلايا السابقة للتسرطن، وستعود هذه النتائج بالنفع على النساء اللاتي أُصِبن بفيروس الورم الحليمي البشري وعلى الملايين من النساء في البلدان المنخفضة الدخل ممن يفتقرن إلى إمكانية إجراء فحوصات عنق الرحم وعلاجات سرطان عنق الرحم.



الخضوع للفحص

يدعو التقرير مطوري اللقاحات إلى ضمان توافر اللقاحات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تحدث فيها أكثر من 90% من الوفيات المرتبطة بسرطان عنق الرحم.