للنساء ..7 أطعمة لعلاج تكيس المبايض

كتبت مروة هريدى

متلازمة تكيس المبايض (PCOS) هي اضطراب هرموني يصيب ملايين النساء في جميع أنحاء العالم، وتتميز هذه المتلازمة بدورات شهرية غير منتظمة ومستويات عالية من الهرمونات الذكرية وتكيس المبايض، ويمكن أن تؤدي إلى أعراض مثل زيادة الوزن وحب الشباب وتساقط الشعر والعقم، وفى شهر التوعية بمتلازمة تكيس المبايض، من المهم التركيز على التغييرات الغذائية التي يمكن أن تساعد في إدارة متلازمة تكيس المبايض وعكس مسارها المحتمل، حسبما افاد موقع "تايمز أوف انديا".

على الرغم من عدم وجود علاج نهائي لتكيس المبايض، إلا أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في موازنة الهرمونات وتنظيم مستويات الأنسولين وتعزيز الصحة العامة، مما قد يخفف بشكل كبير من أعراض متلازمة تكيس المبايض.

فيما يلي.. 7 أطعمة يمكن أن تكون مفيدة في إدارة وعكس متلازمة تكيس المبايض:

الخضروات الورقية

الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب والجرجير غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتامينات A، C، E، K، هذه العناصر الغذائية ضرورية للتوازن الهرموني، وهو أمر بالغ الأهمية للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل والأرز البني والشوفان والشعير مليئة بالألياف، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ويعد التحكم في نسبة السكر في الدم أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، حيث تعاني العديد منهن من مقاومة الأنسولين، وهي حالة لا يستخدم فيها الجسم الأنسولين بشكل فعال.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين والسلمون المرقط غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات، والالتهاب هو مشكلة شائعة لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، ويمكن أن يساعد تقليله في إدارة الأعراض.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا هي مصادر ممتازة للدهون الصحية والألياف والبروتين، فهي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل الالتهاب، مما قد يساعد في إدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض، وتحتوي بذور الكتان، على وجه الخصوص، على ليجنين الذى يساعد في ربط هرمون التستوستيرون الزائد، مما يقلل من مستوياته في الجسم.

التوت

مثل الفراولة والتوت الأزرق والأحمر والأسود منخفض السكر وعالي مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف، وهذه الخصائص تجعل التوت خيارًا ممتازًا للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، حيث تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الإجهاد التأكسدي، والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض، بينما يساعد محتوى الألياف في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

الأفوكادو

الأفوكادو مصدر غني بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية، والتي تفيد في إنتاج الهرمونات وتنظيمها، كما أنها غنية بالألياف، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة ودعم الهضم، ويساعد البوتاسيوم الموجود في الأفوكادو في تنظيم ضغط الدم، ويمكن أن تساعد خصائصه المضادة للالتهابات في تخفيف بعض أعراض متلازمة تكيس المبايض.

البقوليات والعدس

البقوليات والعدس هي مصادر بروتين نباتي ممتازة، غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، فهي تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، وتحسين حساسية الأنسولين، وتعزيز الشعور بالشبع، مما قد يساعد في إدارة الوزن.