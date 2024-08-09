باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. نيكولاس مادورو يحظر منصة "إكس" فى فنزويلا لمدة 10 أيام.. إسبانيا تعتقل 80 شخصا بتهمة تهريب مهاجرين لأوروبا وأمريكا.. شهيدان فى غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

إعداد شيماء بهجت

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اليابان تحيى الذكرى السنوية الـ79 لقصف مدينة ناجازاكى بالقنبلة النووية

أحيت اليابان اليوم الجمعة، الذكرى السنوية الـ 79 لتعرض مدينة ناجازاكى لقصف بقنبلة ذرية إبان الحرب العالمية الثانية. قصف ناجازاكى ـ صورة أرشيفية

مصرع وإصابة 35 شخصا جراء انحراف حافلة واصطدامها بأحد أعمدة جسر علوى فى تركيا

أعلن محافظ العاصمة التركية "أنقرة" "واصب شاهين" اليوم الجمعة، مصرع تسعة أشخاص وإصابة 26 آخرين على الأقل إثر انحراف حافلة كانت تقلهم واصطدامها بأحد أعمدة جسر علوى على طريق سريع بالقرب من العاصمة.

حادث حافلة ـ صورة أرشيفية

إسبانيا تعتقل 80 شخصا بتهمة تهريب مهاجرين إلى أوروبا وأمريكا

أعلنت الشرطة الإسبانية، أنها فككت شبكة دولية مقرها إسبانيا وإيطاليا كانت مخصصة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين من الهند وباكستان وبوليفيا، وهي العملية التي أسفرت عن اعتقال ما يقرب من 80 شخصا. مهاجرين ـ صورة أرشيفية

فضيحة للعائلة المالكة النرويجية.. القبض على نجل زوجة ولى العهد فى أوسلو

ألقت قوات الأمن القبض على ماريوس بورغ هويبي نجل الأميرة النرويجية ميت ماريت، زوجة ولى العهد الأمير هاكون ، في أوسلو، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويُزعم أن ماريوس بورغ هويبي، نجل الأميرة ميت، البالغ من العمر 27 عامًا، تعرض لامرأة عشرينية بالضرب ودخلت المستشفى للعلاج من ارتجاج في المخ.

مادورو

وزير الدفاع الأمريكى يشدد على أهمية وقف إطلاق النار فى غزة شدد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن على أهمية وقف إطلاق النار فى غزة وإطلاق سراح المحتجزين.جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" صباح اليوم الجمعة.

لويد أوستن

القيادة المركزية الأمريكية تعلن ضرب أهداف للحوثيين فى اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة، أنها نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية فى تدمير صاروخين مضادين للسفن تابعين للحوثيين، ومحطة تحكم أرضية تابعة للحوثيين فى المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون فى اليمن

الحوثيين ـ صورة أرشيفية

أفادت مصادر لبنانية أن شخصين استشهدا فى غارة إسرائيلية على جنوب لبنان ، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

جنوب لبنان ـ صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبى يقدم 43 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية

قدم الاتحاد الأوروبى، مساهمة قدرها 43 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية فى دفع رواتب ومعاشات موظفيها والمتقاعدين المدنيين فى الضفة الغربية. الاتحاد الأوروبى ـ صورة أرشيفية