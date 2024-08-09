القيادة المركزية الأمريكية تعلن ضرب أهداف للحوثيين فى اليمن

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة، أنها نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية فى تدمير صاروخين مضادين للسفن تابعين للحوثيين، ومحطة تحكم أرضية تابعة للحوثيين فى المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون فى اليمن.

ووفقا للبيان الذي نشرته القيادة عبر صفحتها على منصة إكس فإنها نجحت بالإضافة إلى ذلك في تدمير زورق مسير تابع للحوثيين فى البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة شكلت تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأكد البيان أن هذا السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين لا يزال يمثل تهديدا للاستقرار والأمن الإقليميين.