مصرع وإصابة 35 شخصا جراء انحراف حافلة واصطدامها بأحد أعمدة جسر علوى فى تركيا

أنقرة (أ ش أ)

أعلن محافظ العاصمة التركية "أنقرة" "واصب شاهين" اليوم الجمعة، مصرع تسعة أشخاص وإصابة 26 آخرين على الأقل إثر انحراف حافلة كانت تقلهم واصطدامها بأحد أعمدة جسر علوى على طريق سريع بالقرب من العاصمة.

وقال شاهين - حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية - إن الحادث وقع في مدينة "بولادلي" التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن العاصمة "أنقرة"، عندما كانت الحافلة في طريقها من مدينة "إزمير" غربي تركيا متجهة إلى مدينة "أجري" في شرق البلاد.

ولفتت إلى أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات الحادث الذي أدى إلى إغلاق جانب واحد من الطريق السريع، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات في مدينتي "بولادلي" و"أنقرة" من أجل تلقي العلاج.