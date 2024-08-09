بعد تحدى "النزال".. مادورو يحظر منصة "إكس" فى فنزويلا لمدة 10 أيام

وكالات الأنباء

قال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، إنه وقع قراراً يحظر الوصول إلى منصة "إكس" للتواصل الاجتماعى فى البلاد، لمدة عشرة أيام.

ويشن مادورو هجمات متكررة على إيلون ماسك، "مالك إكس"، منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد يوم 28 يوليو الماضي.

وأعلن مادورو ولجنة الانتخابات فوزه بولاية ثالثة، إلا أن المعارضة تقول إن مرشحها هو الذي فاز، وإن لديها إحصاءات للأصوات تثبت ذلك.

وكان رئيس فنزويلا ، نيكولاس مادورو، الذى فاز مؤخرا في الانتخابات الرئاسية، دعا ماسك للقتال في نزال، وكتب أغنى رجل في العالم "أقبل"، لكنه طرح شرطا مفاده أنه إذا فاز الملياردير نفسه، فسيترك مادورو منصبه، وإذا فاز الرئيس، فسيتم منحه رحلة إلى المريخ ، ليرد عليه مادورو"قبِل ماسك التحدي الخاص بي.. إيلون ماسك، دعنا نفعل ذلك، لكن تعال إلى هنا، أنا هنا. إذا فزت، سأقبل عرضك بالسفر إلى المريخ، وستسافر معي".

كما كتب ماسك: "الحمار يعرف أكثر من مادورو"، وهى التدوينة التي فجرت مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى 178 ألف إعادة تغريد ومليون إعجاب.

ودخل ماسك على خط الأزمة السياسية التي تمر بها فنزويلا بعد اتهامات لمادورو بتزوير الانتخابات، متهما مادورو بـ"تزوير الانتخابات بشكل كبير"، وهو ما أثار غضب الرئيس الفنزويلي الذي هاجم الملياردير الأمريكي، واصفا إياه بأنه "تهديد" لفنزويلا.