اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الدفاع الأمريكى يشدد على أهمية وقف إطلاق النار فى غزة

الجمعة، 09 أغسطس 2024 10:08 ص
وزير الدفاع الأمريكى يشدد على أهمية وقف إطلاق النار فى غزة لويد أوستن
واشنطن (أ ش أ)

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شدد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن على أهمية وقف إطلاق النار فى غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" صباح اليوم الجمعة.

وناقش أوستن مع جالانت التحركات الأمريكية في الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن الطائرات الأمريكية إف-22 رابتور التي وصلت إلى الشرق الأوسط تمثل واحدة من بين العديد من الجهود للدفاع عن إسرائيل وحماية القوات الأمريكية في المنطقة.







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