فضيحة للعائلة المالكة النرويجية.. القبض على نجل زوجة ولى العهد فى أوسلو

كتبت ريهام عبد الله

ألقت قوات الأمن القبض على ماريوس بورغ هويبي نجل الأميرة النرويجية ميت ماريت، زوجة ولى العهد الأمير هاكون، في أوسلو، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويُزعم أن ماريوس بورغ هويبي، نجل الأميرة ميت، البالغ من العمر 27 عامًا، تعرض لامرأة عشرينية بالضرب ودخلت المستشفى للعلاج من ارتجاج في المخ.

وتم القبض على ماريوس واحتجازه لمدة 30 ساعة قبل إطلاق سراحه، حيث أكدت الشرطة تلقيها بلاغاً للتدخل في أحد مساكن أوسلو، في وقت مبكر من صباح الأحد الماضى، بعد مشاجرة في شقة خلال الليل، وفقا لصحيفة "بيبول" الأمريكية.

وكشفت الشرطة أن التدخل أفضى إلى توقيف رجل في العشرينات من عمره، قبل إطلاق سراحه في اليوم التالي، وأكدت الشرطة أن الموقوف هو ماريوس بورغ هويبي.

ماريوس ليس في خط خلافة العرش، وليس له دور عام، ففي عام 2017، أُعلن أنه سيعيش حياة خاصة إلى حد كبير، وقالت قرينة ولى العهد الأميرة ميت ماريت، عن القرار في ذلك الوقت: "لطالما كان لـ ماريوس دور يصعب تحديده في المجال العام، إنه جزء مهم للغاية من عائلتنا وسيظل كذلك، وفي الوقت نفسه، لن يتحمل واجبات عامة مثل أشقائه".

ومع ذلك، فإنه غالبًا ما ينضم إلى العائلة المالكة النرويجية في المناسبات العائلية، مثل احتفالات عيد الميلاد الثامن عشر لأخته غير الشقيقة، الأميرة إنغريد ألكسندرا، في عام 2022.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه كان من المقرر حضور الأميرة ميت ماريت، 50 عامًا، الألعاب الأولمبية في باريس مع زوجها في 6 أغسطس، وفقًا للموقع الرسمي للبيت الملكي النرويجي، ومع ذلك، شوهد ولي العهد الأمير هاكون، 51 عامًا، في فرنسا بمفرده، إذ حضر أحداث الفروسية وتم تصويره وهو يتحدث مع الأمير ألبرت من موناكو، والأميرة ألكسندرا من هانوفر.

من جهته، قال ولي العهد الأمير هاكون، خلال تواجده في باريس لحضور الألعاب الأولمبية، لوسائل إعلام نرويجية في العاصمة الفرنسية، إن الأمر "خطير"، وأوضح في تصريحات أوردها موقع "تي في 2": "تدخل الشرطة بهذا الشكل يعني أن المسألة خطرة، لكن في الوقت نفسه، لن يكون من المناسب بالنسبة لي أن أعلق على هذا الأمر في هذا الوقت"، وفقا لموقع العربية.