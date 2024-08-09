إسبانيا تعتقل 80 شخصا بتهمة تهريب مهاجرين إلى أوروبا وأمريكا

كتبت ـ فاطمة شوقى

أعلنت الشرطة الإسبانية، أنها فككت شبكة دولية مقرها إسبانيا وإيطاليا كانت مخصصة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين من الهند وباكستان وبوليفيا، وهي العملية التي أسفرت عن اعتقال ما يقرب من 80 شخصا.

وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية، إلى أن التحقيق في هذه القضية بدأ في عام 2022 وتم مصادرة 500 ألف يورو نقدا، وكانت الشبكة تعتمد على مسارين طويلين ومعقدين لإدخال المهاجرين الباكستانيين والهنود إلى الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى نقل المهاجرين البوليفيين إلى إسبانيا، مقابل مبلغ يتراوح بين 8 آلاف إلى عشرة آلاف يورو.

والشخصيات المعتقلة من جنسيات متعددة (إسبانية، إيطالية، بوليفية، مكسيكية) وقد ألقي القبض عليهم في عدة مدن إسبانية، بعد تحقيق مطول بدأ في عام 2022، وتم سجن ستة من قادة الشبكة ، وشارك أكثر من 200 شرطي في العملية التي تعاونت فيها وكالة الأمن الأوروبية (يوروبول) ووكالة الأمن الأمريكية (هوملاند سكيوريتي أنفستيجايشنز)، حسبما جاء في بيان للشرطة الإسبانية.

وتعد إسبانيا واحدة من البوابات الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، في العام الماضي، دخل 56,852 شخصا البلاد بشكل غير قانوني، ما يمثل تقريبا ضعفي العدد 82.1% المسجل في عام 2022.