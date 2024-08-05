أخبار مصر.. غدا طقس حار رطب وأمطار أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 37 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى: الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الخطورة يستوجب أعلى درجات ضبط النفس

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "هاكان فيدان" وزير خارجية تركيا، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وسفير تركيا بالقاهرة، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الخارجية التركي نقل لرئيس تحيات وتقدير الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ثمنه الرئيس مشيداً بنتائج زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي، التي أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين، وتم في هذا السياق استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم تأكيد التطلع لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوي بين مصر وتركيا، بما يمثله من نقلة في مسار التعاون الثنائي، على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وبما يعكس العلاقات التاريخية بين الشعبين، ويعزز التنسيق والتشاور بين الدولتين بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير خارجية تركيا ينقل للرئيس السيسى تحيات وتقدير "أردوغان" صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية التركي نقل للرئيس تحيات وتقدير الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ثمنه الرئيس مشيداً بنتائج زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي، التي أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين.

مصر وتركيا تدينان سياسات التصعيد الإسرائيلية.. والرئيس السيسى يشدد على ضرورة إنفاذ المساعدات لغزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم "هاكان فيدان" وزير خارجية تركيا، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وسفير تركيا بالقاهرة.

رئيس الوزراء يعلن الانتهاء من التشغيل التجريبى للمنظومة المميكنة لدعم الصادرات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مُساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وزير الدفاع يلتقى بعدد من رجال القوات المسلحة بالمنطقة الغربية

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من رجال المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار اللقاءات الميدانية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة. وزير الإنتاج الحربى: سيارات بديلة التوك توك سعرها مناسب وتعمل بالغاز والبنزين قال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربى، إن السيارات بديلة التوك توك، سعرها مناسب، وتعمل بالبنزين والغاز، ويتم التعاون فيها مع القطاع الخاص. مصدر رفيع المستوى: إسرائيل تغض النظر عن تهريب السلاح من إسرائيل للضفة الغربية قال مصدر رفيع المستوى: إن إسرائيل تغض النظر عن عمليات تهريب السلاح من إسرائيل للضفة لإيجاد مبرر للاستيلاء على أراضي الضفة وممارسة مزيد من القتل والإبادة للفلسطينيين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

مصادر بالتعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 مساء اليوم

قالت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من المقرر أن يعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2024 مساء اليوم الاثنين، والنسبة العام للنجاح عبر أن يتم إعلان كافة التفاصيل ونسب النجاح وشرائح المجاميع غدا الثلاثاء فى المؤتمر الصحفى المقرر أن يعقد ظهراً. وزارة التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ1000 محل كشف تقرير لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى 2024 إلى 1000 محل تجارى فى اليوم الأول، وان من يريد من المحلات المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية. وزارة الصحة: وصول نسبة إنجاز إنشاءات مستشفى العاصمة الإدارية 2 لـ30% أعلنت وزارة الصحة والسكان، وصول نسبة الإنجاز في مستشفى «العاصمة الإدارية 2» إلى 30% متجاوزة نسبة الإنجاز المخطط لها بنسبة تصل إلى 10% لأعمال التنفيذ الإنشائية. وزير التربية والتعليم يعلن غدا نتيجة الثانوية العامة 2024 الساعة 12 ظهرا أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى غدا الثلاثاء في تمام الساعة 12 ظهرا بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر. الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بمدينة القاهرة الجديدة.. 18أغسطس أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة بعدد 33 عمارة بإجمالي ( 792 ) وحدة سكنية لجميع المراحل ( لمشروع جنة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/8/2024 وحتى يوم الثلاثاء 1/10/2024. زيادة ضخ منتجات زيت الطعام بمنافذ وزارة التموين بعد تخفيض الأسعار حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ كميات كبيرة من منتجات زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية في ظل زيادة الإقبال على الشراء بعد تخفيض أسعار العديد من أصناف زيت الطعام بالمنافذ لتخفيف العبء على المواطنين. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس يخوض منتخب مصر الأولمبى ، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراة غاية في الأهمية أمام منتخب فرنسا على ملعب بارك أولمبيك ليون، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024. ومن المتوقع أن يدفع ميكالى أمام فرنسا بتشكيل مكون من: حمزة علاء في حراسة المرمى، عمر فايد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس ومحمد طارق في الدفاع، ومحمد الننى ومحمد شحاتة وكوكا في الوسط، ومحمود صابر وإبراهيم عادل وحسام فيصل في الهجوم.

أسعار الذهب تسجل 3350 جنيها للجرام عيار 21 بمستهل تعاملات الأسبوع