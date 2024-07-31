الأسعار الجديدة لزيت الطعام فى منافذ وزارة التموين بعد التخفيض.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

خفضت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار العديد من أصناف زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،حيث حصل اليوم السابع على الأسعار بعد التخفيض كالتالى.

تخفيض سعر لتر زيت الطعام الخليط من 80 جنيها إلى 61،

كذلك انخفض سعر عبوة زيت الطعام "ذرة" وزن 2.2 لتر من 265 جنيها إلى 213 جنيها

تخفيض سعر عبوة زيت "ذرة" 1.6 لتر من 200 الى 160 جنيه

تخفيض سعر عبوة زيت "ذرة "وزن 800 جرام بـ 83 جنيها بدلا 100 جنيه ،

تخفيض سعر زيت طعام "عباد" عبوة 2.2 لتر من 230 جنيها إلى 181 جنيه

تخفيض سعر عبوة زيت "عباد" 1.6 لتر من 170 جنيها إلى 135 جنيها

عبوة زيت "عباد" وزن 800 جرام من 88 جنيها الى 71.5 جنيه

عبوة زيت "عباد" وزن 750 جرام من 73 جنيه الى 61.5 جنيه

طرح عبوة زيت طعام "ذرة" وزن 500 جرام من 49 جنيه الى 42 جنيها