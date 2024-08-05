أجواء شديدة الحرارة وأمطار ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 05 أغسطس 2024 إلى السبت 10 أغسطس 2024، حيث تشهد هذه الفترة استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:-

- يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً.

- رياح معتدلة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

- من الإثنين 05 أغسطس إلى الأربعاء 07 أغسطس فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب - شلاتين - رأس بناس - مرسى علم -

أبو سمبل أسوان - الوادى الجديد - الأقصر يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

- من الخميس 08 أغسطس الى السبت 10 أغسطس فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً على مناطق من اقصي جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق .

ويشهد اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31.