وزير الإسكان: الدولة المصرية خطت خطوات غير مسبوقة فى التنمية العمرانية

كتب محمود راغب

قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن الدولة المصرية خطت خطوات غير مسبوقة فى التنمية العمرانية منذ عام 2014 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف وزير الإسكان، خلال جلسة "فرص وأفاق الاستثمار فى مصر" ضمن من فعاليات النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، المنعقد على مدار يومي 4 و5 أغسطس، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا»، وذلك يمشاركة عدد من الوزراء والجهات المعنية، أن الرؤية الخاصة بأهداف التنمية العمرانية المستدامة للدولة تتمثل فى حل المشاكل المتراكمة على السنوات الماضية وتوفير الاحتياج الحالى والمستقبلى للمواطن المصري وتحقيق جودة حياة للمصريين ، وإنشاء مراكز تنموية جديدة لجذب الاستثمارات المحلية.

وأشار إلى أنه تم التخطيط ل 15 نطاق تنموي جديد والاهتمام بإنشاء مدن الجيل الرابع فهناك 24 مدينة وهناك 14 مدينة جارى البدء فى تنفيذها.

ولفت إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعتبر من أبرز مشروعات مدن الجيل الرابع وتشهد تنوع فى المشروعات وبها مدينة صناعية.

ويأتي هذا المؤتمر عقب قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (سابقًا) إلى وزارة الخارجية، بما يستهدف إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى تنفيذ سياسة الدولة فى التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.

النسخة الخامسة من المؤتمر تتضمن 4 جلسات موضوعية من ضمنها «فرص وآفاق الاستثمار في مصر»، وتشهد عرضا للفرص التي توفرها الدولة لتشجيع الاستثمار وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا بمصر، فيما تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان «التعليم والتدريب وتأهيل الشباب»، وتتناول الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة "أبناؤنا في الخارج" لتلبية احتياجات أبناء المصريين بالخارج ومجريات عمل مدارس "المسار المصري"، وطلبات المصريين بالخارج بشأن التنسيق الجامعي والاستفادة من الشباب الدارسين والباحثين بالخارج من قبل وزارة التعليم العالي.