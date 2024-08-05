اليوم السابع
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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل

الإثنين، 05 أغسطس 2024 12:00 م
طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 21 جنيها.

- البصل 11 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 26 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18 جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة بـ25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

- ‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 17 جنيها.

- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.

- الموز البلدي بـ 27 جنيها.







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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