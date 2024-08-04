وزير الإسكان يصدر قرارين بحركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة

كتب أحمد حسن

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين بحركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة.

ونص القرار الأول لوزير الإسكان، على نقل المهندس رضوان محمد عبد الرشيد أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، للعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة غرب قنا، وتكليف المهندس أيمن رشاد عبد الحميد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ومشرفا على جهاز تنمية مدينة غرب قنا، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، والمهندس محمد عبد العزيز محمد عامر، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس السيد حسن إبراهيم عوض الله، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.



ونص القرار الثاني لوزير الإسكان، على تكليف المهندس محمد محيى الدين محمد السيد، بالإشراف على محطات وروافع مياه الشرب والصرف الصحي بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ويعامل معاملة نائب رئيس جهاز.