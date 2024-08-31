احذر وجبات "السناكس" خطر على أسنانك.. تسبب التسوس وتراكم البكتيريا

كتب - حسام الشقويرى

يفرق الكثير منا بين الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة "السناكس"، إلا أن الخط الفاصل بين الاثنين أصبح غير واضح، حيث إنه غالبًا ما يُنظر إلى تناول الوجبات الخفيفة "السناكس" على أنها دفعة سريعة للطاقة أو وسيلة لتجنب الجوع، وقد أصبح جزءًا من روتيننا اليومي، ومع ذلك، غالبًا ما يتم تجاهل تأثير هذه الوجبات الخفيفة المتكررة على صحة أسناننا وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

تراكم الأحماض

عند تناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر، لا يتوفر للفم الوقت الكافي لتحييد الأحماض قبل إدخال المزيد من جزيئات الطعام، وعادةً ما يساعد اللعاب في تحييد الأحماض وإصلاح المراحل الأولية من تسوس الأسنان، ومع ذلك، مع تناول الوجبات الخفيفة بشكل مستمر، تكون تأثيرات اللعاب كبيرة، مما يؤدي إلى بيئة حمضية باستمرار في الفم وتؤدي هذه الحموضة المطولة إلى تسريع تآكل مينا الأسنان وزيادة خطر تسوس الأسنان.

تراكم جزيئات الطعام وإنتاج الأحماض

يؤدي تناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر إلى ترك جزيئات الطعام في الفم، لتصبح وليمة للجراثيم لا يشكل إنتاج الأحماض تهديدًا مباشرًا إذا حدث من حين لآخر، ولكن مع تناول الوجبات الخفيفة بانتظام، يصبح مشكلة مستمرة.

يؤدي الوجود المستمر لجزيئات الطعام إلى إنتاج مستمر للأحماض، ما يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، الطبقة الخارجية الواقية.

وتتشكل تسوس الأسنان من خلال عملية تبدأ بالجراثيم الموجودة في فمنا. تتغذى هذه الجراثيم على الجزيئات المتبقية عندما نأكل، وخاصة الأطعمة السكرية أو النشوية. أثناء هضمها، تنتج أحماضًا يمكن أن تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان. بمرور الوقت، يؤدي هذا التآكل إلى ثقوب في الأسنان وتسوس الأسنان. هذه العملية تشبه كيف يؤدي الماء المتدفق إلى تآكل الصخور في النهر. تمامًا كما يؤدي الماء تدريجيًا إلى تآكل حتى أصعب الأحجار، فإن الهجمات الحمضية المتكررة من الجراثيم تؤدي ببطء إلى تحلل مينا الأسنان.

وكما يحتاج الجسم إلى الراحة ليعمل بشكل صحيح، تحتاج الأسنان أيضًا إلى فترات راحة للتعافي من التعرض للأحماض.

إن تآكل الأسنان بسبب تناول الوجبات الخفيفة باستمرار يعني تعرضها المستمر للأحماض دون وقت كافٍ للتعافي.

ويزيد هذا الإجهاد المستمر من خطر تسوس الأسنان وحساسية الأسنان وأمراض اللثة. وإدراكًا لهذا، من الضروري فهم التأثيرات الضارة لتناول الوجبات الخفيفة وإدراج ممارسات ومنتجات العناية بالفم المناسبة في روتيننا.