حافظ على صحة أسنانك واحمِ صحتك من الأمراض بـ10 نصائح

كتبت فاطمة ياسر

صحة جسمك تبدأ بالحفاظ علي الأسنان.. هذا ما أثبتته الكثير من الدراسات الطبية، ولذا يجب اتباع بعض الخطوات المهمة للحصول على نظام مثالي لنظافة الفم في الصباح، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes

نصائح للحفاظ على نظافة الفم في الصباح

- اغسل فمك جيدًا بالماء

ابدأ يومك دائمًا بشطف فمك بالماء لإزالة التراكمات المترسبة طوال الليل.

- اغسل أسنانك

استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وفرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة، احرص على إبقاء الفرشاة بزاوية 45 درجة تقريبًا بالنسبة للثة، ابدأ من أحد الأطراف وانتقل للأمام باتجاه خط الوسط باستخدام ضربات اهتزازية قصيرة ذهابًا وإيابًا تغطي 2-3 أسنان في وقت واحد، اغسل أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين على الأقل، مع التأكد من تغطية جميع أسطح أسنانك.

- نوع الفرشاة

استخدم دائمًا فرشاة أسنان ناعمة أو فائقة النعومة، ويمكنك أيضًا استخدام فرشاة أسنان كهربائية، ما يحسن كفاءة تنظيف الأسنان بشكل طفيف.

- خيط تنظيف الأسنان

استخدم خيط تنظيف الأسنان أو فرشاة تنظيف ما بين الأسنان لتنظيف الأسطح بين أسنانك حيث لا تستطيع فرشاة أسنانك الوصول إليها.

- نظف لسانك

استخدم مكشطة اللسان أو فرشاة أسنانك لتنظيف لسانك بلطف، حيث يمكن للبكتيريا وجزيئات الطعام أن تتراكم هناك.

- استخدم غسول الفم

اغسل أسنانك بغسول فم مضاد للميكروبات أو يحتوي على الفلورايد للمساعدة في تقليل البكتيريا داخل الفم وتقليل فرص الإصابة بالتهاب اللثة.

-افحص أسنانك

افحص أسنانك ولثتك بحثًا عن أي تغييرات أو مشاكل.

- الترطيب

تأكد من البقاء رطبًا، لأن جفاف الفم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في صحة الفم.

-النظام الليلي

كما ذكرنا سابقًا، لا ينبغي تجاهل العناية بالفم ليلًا. اتبع نفس روتين تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط ليلًا. تساعد هذه الممارسة على تقليل تراكم البلاك، وتقلل من خطر الإصابة بمشاكل الأسنان، وتحافظ على انتعاش فمك طوال الليل، مما يضمن بداية منعشة للصباح.

- نصائح أخرى

حافظ على كمية السكر في نظامك الغذائي إلى الحد الأدنى، اغسل فمك بعد كل وجبة، تجنب الأطعمة اللزجة والأهم من ذلك قم بزيارة طبيب الأسنان بانتظام لإجراء فحوصات روتينية.

تذكر أن الفم هو البوابة إلى جسدك. وترتبط صحة فمك ارتباطًا مباشرًا بصحتك ورفاهتك بشكل عام.