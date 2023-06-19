12 خطوة للتخلص من رائحة الفم الكريهة.. استخدام الخيط لتنظيف الأسنان

كتبت رانيا عامر

عادة ما تكون رائحة الفم الكريهة بسبب تحلل البكتيريا نتيجة عدم استخدام الفرشاة والخيط بشكل يومي فتتجمع جزيئات الطعام داخل الفم ،ويرجع ذلك الي العديد من الأسباب المحتملة في الشعب الهوائية والمريء والمعدة والتي يمكن أن تؤدي الي تلك الرائحة الكريهة أيضا . وذلك وفقا لما نشره موقع " Ndtv".

علاج منزلي فعال للتخلص من رائحة الفم الكريهة: 1.حافظ دائمًا على مستوى نظافة الفم والأسنان. 2.التنظيف بين الأسنان باستخدام خيط تنظيف الأسنان.

3.استخدم منظف اللسان ونظف الجزء الخلفي من اللسان مباشرة.

4.اشرب الكثير من السوائل وتجنب الكثير من المنتجات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة.

5.تناول الخضروات الليفية الطازجة.

6.استخدم غسول الفم.

7. يمكن أن يساعد شطف الفم بالفلورايد ، المستخدم مع الفرشاة والخيط ، في منع تسوس الأسنان.

8.نظف فمك بعد تناول منتجات الألبان والأسماك واللحوم. تتجمع هذه المواد الغذائية بين الأسنان واللسان وحول اللثة ويمكن أن تتعفن وتترك رائحة كريهة.

9. ينصح بمضغ علكة خالية من السكر ، خاصة إذا كان فمك جاف.

10.تسمح الفحوصات المنتظمة لطبيب الأسنان باكتشاف أي مشاكل مثل أمراض اللثة أو جفاف الفم أو غيرها من الاضطرابات التي قد تكون السبب.

11.يمكن أن يساعد شرب الحليب أيضا في إزالة الروائح الكريهة من رائحة الفم الكريهة. تجنب المشروبات السكرية.لا تشرب الكثير من القهوة.

12.التقليل من التدخين .

قد تكون رائحة الفم الكريهة علامة على اضطراب طبي ، مثل عدوى موضعية في الجهاز التنفس، التهاب الجيوب الأنفية المزمن ، التنقيط الأنفي الخلفي ، التهاب الشعب الهوائية المزمن ، السكري ، اضطرابات الجهاز الهضمي.