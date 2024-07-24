تسوس الأسنان.. تعرف على الأسباب والأعراض وطرق العلاج

كتبت مروة هريدى

تحدث تسوسات الأسنان بسبب تراكم البلاك مما يؤدى إلى حساسية الأسنان والشعور بالألم، فالتسوس هو ثقب يتشكل فى أسناننا، وتبدأ التسوسات صغيرة ثم تكبر ببطء إذا تركت دون علاج ولا تسبب أى ألم فى البداية، لكن قد يكون من الصعب بعض الشيء إدراك وجود مشكلة، وفقًا لموقع WEBMD.

أعراض وأسباب تسوس الأسنان

يعتبر فحص الأسنان بانتظام أمر في غاية الأهمية، ويساعد في اكتشاف تسوس الأسنان في مرحلة مبكرة، ويُعد تسوس الأسنان من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا في العالم اليوم، ويمكن لأي شخص أن يصاب بتسوس الأسنان بما في ذلك الأطفال، ومع ذلك، هناك العديد من خيارات العلاج أيضًا، والتى تعتمد على شدة أعراض التسوس، وتشمل: حساسية الأسنان، ألم الأسنان، ظهور ثقب واضح في الأسنان، ظهور بقع سوداء أو بيضاء على أسنانك.

كل شخص لديه بكتيريا في فمه تعمل على تحويل السكر إلى حمض، ويبدأ البلاك فى التكون على الأسنان بعد شرب أو تناول أي شيء يحتوي على سكر، لهذا السبب من المهم تنظيف أسناننا بالفرشاة بانتظام.

ثم تلتصق البكتيريا بأسناننا، ويشكل الحمض طبقة البلاك، مما يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان ببطء، وهي طبقة صلبة واقية تغطي أسناننا وتحميها من التسوس، ومع ضعف مينا الأسنان، يزداد خطر التسوس، وبالرغم أن الجميع معرضون لخطر تسوس الأسنان، لكن بعض الأشخاص معرضون لخطر أكبر من غيرهم، وتشمل عوامل الخطر ما يلي..

- تناول الكثير من الأطعمة والمشروبات السكرية أو الحمضية

- روتين النظافة السيئ، وعدم الحصول على ما يكفى من الفلورايد

- جفاف الفم

- اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبى والشره المرضي

خيارات العلاج

من المهم إخبار الطبيب أولاً عن الأعراض غير المريحة مثل حساسية الأسنان أو الألم، ويمكن التعرف على تسوس الأسنان بعد الفحص الفموي، ومع ذلك، فإن بعض التجاويف لا تكون مرئية من الفحص الفموي، لذلك يمكن الخضوع للأشعة السينية للأسنان للبحث عن التسوس، وتعتمد خيارات العلاج على شدتها، حيث أن هناك عدة طرق لعلاج التسوس، على النحو التالى..



- حشوات الأسنان.. باستخدام المثقاب لإزالة المادة المتحللة من السن، ثم يتم حشو السن بمادة مثل الفضة أو الذهب.

- التيجان.. بالنسبة لتسوس الأسنان الأكثر شدة، يتم وضع غطاء مخصص على السن ويحل محل تاجه الطبيعي، حيث تتم إزالة مادة السن المتحللة قبل بدء هذا الإجراء.

- قناة الجذر.. عندما يتسبب تسوس الأسنان في موت الأعصاب، يتم إجراء قناة الجذر لإنقاذ السن، ثم تتم إزالة الأنسجة العصبية وأنسجة الأوعية الدموية وأي منطقة متحللة أخرى من السن، ثم يتم فحص الفم بحثًا عن العدوى ويتم وضع الأدوية على الجذور حسب الحاجة.

وفيما يلى.. نصائح للوقاية من تسوس الأسنان

- حافظ على روتين نظافة الفم

- الاستمرار في تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا وتنظيف جميع أجزاء فمك بما في ذلك المناطق الحساسة.

- انتبه لما تأكله، وحاول البقاء بعيدًا عن الأطعمة الساخنة أو الباردة للغاية أثناء الأكل أو الشرب إذا كنت تشعر بأى ألم في أسنانك.