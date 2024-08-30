لماذا تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية مهمة للصحة؟ اعرف فوائدها

كتبت مروة هريدى

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية "دهونًا صحية" يمكن أن تساهم في تعزيز صحة القلب، عن طريق تقليل مستويات الدهون الثلاثية، ويمكن أن يكون دمج الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3، مثل الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل) وبذور الكتان وبذور الشيا، مفيدًا لتعزيز تناولك الغذائي لهذه الأحماض الدهنية الأساسية التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

لماذا تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية مهمة للصحة؟

إنه مكون هيكلي أساسي في دماغك وشبكية عينك والعديد من أجزاء الجسم الأخرى، وتتمتع هذه الدهون المهمة، المعروفة باسم أحماض أوميجا 3 الدهنية، بالعديد من الفوائد الصحية، ومن خلال خفض مستويات الدهون الثلاثية وتقليل الالتهابات وتعزيز وظيفة الدورة الدموية، وهى ضرورية أيضًا لصحة القلب، بالإضافة إلى ذلك، فهي مفيدة لصحة الدماغ.

وتعمل أحماض أوميجا 3 على تحسين الأداء الإدراكي وقد تقلل من فرصة التدهور العقلي، بالإضافة إلى ذلك، تعمل على تعزيز صحة المفاصل عن طريق تقليل الالتهاب المرتبط بالتهاب المفاصل، وتساعد في إدارة أعراض القلق والاكتئاب، وتعزز صحة العين، ويمكن أن يؤدي تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية بشكل متكرر، والتي توجد في أطعمة مثل الجوز وبذور الكتان والمأكولات البحرية، إلى تحسين الصحة العامة وتوفير الحماية ضد عدد من الأمراض المزمنة.

كيفية الحصول على أوميجا 3 من خلال النظام الغذائي

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تقدم فوائد صحية عديدة، فإن الاعتدال هو المفتاح، ومن الضروري الحفاظ على نظام غذائي متوازن، وتعد الأسماك وبذور الكتان وبذور الشيا والجوز وبعض الزيوت مثل (زيت بذور الكتان وزيت السمك) مصادر غذائية جيدة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويجب على الأفراد الذين يعانون من حالات طبية معينة أو أولئك الذين يتناولون الأدوية استشارة الطبيب قبل إضافة مكملات أوميجا 3 إلى روتينهم.