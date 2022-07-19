اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جوتيريش: لا يمكن تجنب الجوع في العالم دون المنتجات الغذائية والأسمدة من روسيا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:17 ص
جوتيريش: لا يمكن تجنب الجوع في العالم دون المنتجات الغذائية والأسمدة من روسيا جوتيريش
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أنه لا يمكن تجنب الجوع في العالم دون المنتجات الغذائية والأسمدة من روسيا، وعودة الحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية، وفقا لروسيا اليوم.

قال الأمين العام للأمم المتحدة: نحن معرضون لخطر المجاعة في العديد من المناطق هذا العام. قد يكون الوضع أسوأ العام المقبل لكن يمكننا تجنب هذه الكارثة إذا تحركنا الآن. يجب العمل معا لتطوير سياسات جريئة ومنسقة.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن هذا يعني إعادة الدمج الفوري لإنتاج الغذاء الأوكراني، وإنتاج الأغذية والأسمدة الروسية، في الأسواق العالمية والحفاظ على حرية التجارة الدولية.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة