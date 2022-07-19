جوتيريش: لا يمكن تجنب الجوع في العالم دون المنتجات الغذائية والأسمدة من روسيا

كتب أحمد عرفة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أنه لا يمكن تجنب الجوع في العالم دون المنتجات الغذائية والأسمدة من روسيا، وعودة الحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية، وفقا لروسيا اليوم.

قال الأمين العام للأمم المتحدة: نحن معرضون لخطر المجاعة في العديد من المناطق هذا العام. قد يكون الوضع أسوأ العام المقبل لكن يمكننا تجنب هذه الكارثة إذا تحركنا الآن. يجب العمل معا لتطوير سياسات جريئة ومنسقة.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن هذا يعني إعادة الدمج الفوري لإنتاج الغذاء الأوكراني، وإنتاج الأغذية والأسمدة الروسية، في الأسواق العالمية والحفاظ على حرية التجارة الدولية.