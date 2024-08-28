حصاد الوزارات.. وزير التعليم يوجه بسرعة الانتهاء من تقليل الكثافات بالفصول

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الخارجية يؤكد لنظيره التونسى تطلع مصر لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات

وزير التعليم يوجه بسرعة الانتهاء من تقليل الكثافات الطلابية بالفصول

وزارة التعليم ترصد 4 حالات غش بامتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية دور ثان

وزارة الصحة تكشف 8 بيانات هامة عن إصابات الالتهاب الكبدى فى مصر

وزير الطيران يلتقى الملحق الإقليمى لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية

وزير العمل: حريصون على التواصل مع النواب لتطوير تشريعات لتعزيز بيئة العمل

وزارة العمل تعلن فرص عمل للشباب بالسويس فى شركات بالقطاع الخاص

وزيرة البيئة: العالم يسعى لوضع نهج شامل يعالج دورة حياة المواد البلاستيكية