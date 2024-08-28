حصاد الوزارات.. وزير التعليم يوجه بسرعة الانتهاء من تقليل الكثافات بالفصول

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التونسى تطلع مصر لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات
وزير التعليم يوجه بسرعة الانتهاء من تقليل الكثافات الطلابية بالفصول
وزارة التعليم ترصد 4 حالات غش بامتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية دور ثان
وزارة الصحة تكشف 8 بيانات هامة عن إصابات الالتهاب الكبدى فى مصر
وزير الطيران يلتقى الملحق الإقليمى لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية
وزير العمل: حريصون على التواصل مع النواب لتطوير تشريعات لتعزيز بيئة العمل
وزارة العمل تعلن فرص عمل للشباب بالسويس فى شركات بالقطاع الخاص
وزيرة البيئة: العالم يسعى لوضع نهج شامل يعالج دورة حياة المواد البلاستيكية
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