اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أغسطس 2024 06:08 م
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حصاد الوزارات.. وزير التعليم يوجه بسرعة الانتهاء من تقليل الكثافات بالفصول

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التعليم يوجه بسرعة الانتهاء من تقليل الكثافات بالفصول الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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وزير الخارجيه

التربيه والتعليم

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