وزير الخارجية يؤكد لنظيره التونسى تطلع مصر لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات

كتب أحمد جمعة

أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء، مع محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن الوزير عبد العاطي شدد على علاقات الأخوة التي تجمع مصر بتونس، مؤكداً على ما توليه مصر من أهمية كبيرة لتعزيز علاقات التعاون على مختلف الأصعدة مع الجمهورية التونسية الشقيقة، فضلاً عن تنامي وتيرة التنسيق بين البلدين إزاء مختلف التحديات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التواصل الدائم فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية والهجرة عن تطلعه للعمل سوياً مع الوزير النفطي لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات، والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية التونسية في تعزيز المصالح المشتركة، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الوزير النفطي ثَمَّن هذه البادرة الطيبة من جانب وزير الخارجية والهجرة لتهنئته على توليه مهام منصبه الجديد، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، والبناء على الأسس الراسخة والتاريخية التي تجمع مصر وتونس، سواء في الإطار الثنائي أو فيما يخص السعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك، بجانب تحقيق الأهداف المشتركة على الساحة الأفريقية.

وفي ختام تصريحاته، أشار السفير أبو زيد إلى أن الاتصال شهد التأكيد على وحدة المصير والأهداف والعلاقات الأخوية الطيبة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عن الاهتمام الكبير لدى قيادتي الدولتين بتحقيق مزيد من الارتقاء بتلك الروابط الوثيقة في شتى المجالات، بما يسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعبين المصري والتونسي.