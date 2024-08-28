وزير الطيران يلتقى الملحق الإقليمى لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية

كتبت رحاب نبيل

استقبل اليوم الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني، ماريو بينغولي الملحق الإقليمي لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية US-CBP الأوسط وأفريقيا، بالسفارة الأمريكية في القاهرة، بحضور الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني المصري.

تناول الاجتماع مناقشة العديد من مشروعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، بما في ذلك مشروع النظام المتقدم للمعلومات المُسبقة عن المسافرين والشحنات الجوية (API/PNR)، ومشروع النظام المتكامل لتبادل المعلومات الأمنية (ATS-G)، ومشروع البرنامج المشترك لتقييم مخاطر الشحنات الجوية (ACAS).

وخلال اللقاء أكد الجانبان على أهمية التعاون المستمر فيما بينهما لتعزيز أمن الطيران وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي الهام.