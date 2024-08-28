وزير العمل: حريصون على التواصل مع النواب لتطوير تشريعات لتعزيز بيئة العمل

كتبت آية دعبس

استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان العام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، النائبين أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية والأفريقية بمجلس النواب.

في بداية اللقاء تقدم "عاشور" و"محسب" بالتهنئة إلى الوزير جبران على ثقة القيادة السياسية، وتعينه وزيرًا للعمل، وكذلك على نشاطه البارز منذ توليه حقيبة "الوزارة"، وحرصه على النهوض بملف العمل، والتواجد وسط طرفي الإنتاج في ميادين العمل والإنتاج.

من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران، حرصه على التواصل مع نواب الشعب، والتعاون في كافة الملفات المشتركة، والتي من شأنها دعم وتطوير منظومة العمل لتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين، وكذلك في التشريعات التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل اللائقة لصالح صاحب العمل والعامل.