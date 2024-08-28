اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 01:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة: العالم يسعى لوضع نهج شامل يعالج دورة حياة المواد البلاستيكية

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 01:05 م
وزيرة البيئة: العالم يسعى لوضع نهج شامل يعالج دورة حياة المواد البلاستيكية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قضية التلوث البلاستيكى أصبحت محط أنظار المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة لخطورتها وتأثيرها السلبي على البيئة المحلية والدولية، وخلال الآونة الأخيرة، أصبحت مشكلة التلوث بالبلاستيك تنمو بسرعة كبيرة خاصة التلوث البحري بالمخلفات البلاستيكية، ويؤثر سلبا بشكل كبيرعلى جميع العناصر البيئية والاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة على نطاق عالمي، وحاليا يعقد اجتماع دول العالم حاليا ببالي لمناقشة المسودة النهائية للاتفاق الدولى الإلزامى للتعامل مع المخلفات البلاستيكية، من أجل الخروج بصك قانوني دولي ملزم، يهدف إلى وضع نهج شامل يعالج دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية.

وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه أصبح هناك دفع عالمي لحشد جميع الدول، من أجل ضرورة عقد اتفاقية دولية للتحكم في التلوث بالمخلفات البلاستيكية، خاصة المخلفات البحرية، حيث تعد الملوثات البحرية من الملوثات العابرة للحدود، مؤكدة أن مصر كانت سباقة في هذا الملف باتخاذ العديد من الإجراءات، في محافظة الإسكندرية، إذ أنه يتم تنفيذ مشروع بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، وممول من وزارة البيئة الألمانية، الذى يتطرق الى تلوث البحر المتوسط بالمخلفات البحرية وخاصة المخلفات البلاستيكية.

وأشارت الوزيرة  ياسمين فؤاد، إلى أن هذا الملف خلال عام 2022 حظى بزخم سياسى ودولى كيير، والأرقام المتعلقة بالتلوث البلاستيكي توضح مدى خطورة الموقف الحالي حيال هذه القضية، فهناك أقل من 10% فقط يتم اعادة تدويره في جميع أنحاء العالم، وإذا استمرت نفس معدلات الإنتاج والاستهلاك، فستنتج المزيد من الأطنان من البلاستيك، وهذا الأمرغير مقبول تجاه بيئتنا ويشكل تهديدا وجوديا للحياة والتنوع البيولوجي والإنسانية بشكل عام.







البيئة

البلاستيك

التلوث البلاستيكى

تلوث البيئة

الملوثات البيئية



الموضوعات المتعلقة

معلومات الوزراء: 5 ملايين طن حجم استهلاك منتجات بلاستيكية بمصر 2022/23

الأحد، 18 أغسطس 2024 10:08 ص

وزيرة البيئة: صياغة موقف وطنى موحد للحد من التلوث البلاستيكى

الجمعة، 16 أغسطس 2024 11:10 ص

النفايات البلاستيكية تهدد النظم البيئية.. دراسة: 6 كيلو سنويا مُعدل استهلاك الفرد بالشرق الأوسط من الأكياس البلاستيك.. 89% منها تنهتى رحلته فى قاع المحيطات.. والبيئة على موعد مع 12 مليار طن منها بحلول 2050

الأربعاء، 20 مارس 2024 11:00 م

76 دولة تناقش آثار التلوث البلاستيكي في منظمة التجارة العالمية قبل المؤتمر

الأحد، 26 نوفمبر 2023 01:00 ص

بدء مفاوضات مواجهة التلوث البلاستيكى بمشاركة 193 دولة فى نيروبى

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 04:22 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة