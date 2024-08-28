وزيرة البيئة: العالم يسعى لوضع نهج شامل يعالج دورة حياة المواد البلاستيكية

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قضية التلوث البلاستيكى أصبحت محط أنظار المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة لخطورتها وتأثيرها السلبي على البيئة المحلية والدولية، وخلال الآونة الأخيرة، أصبحت مشكلة التلوث بالبلاستيك تنمو بسرعة كبيرة خاصة التلوث البحري بالمخلفات البلاستيكية، ويؤثر سلبا بشكل كبيرعلى جميع العناصر البيئية والاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة على نطاق عالمي، وحاليا يعقد اجتماع دول العالم حاليا ببالي لمناقشة المسودة النهائية للاتفاق الدولى الإلزامى للتعامل مع المخلفات البلاستيكية، من أجل الخروج بصك قانوني دولي ملزم، يهدف إلى وضع نهج شامل يعالج دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية.

وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه أصبح هناك دفع عالمي لحشد جميع الدول، من أجل ضرورة عقد اتفاقية دولية للتحكم في التلوث بالمخلفات البلاستيكية، خاصة المخلفات البحرية، حيث تعد الملوثات البحرية من الملوثات العابرة للحدود، مؤكدة أن مصر كانت سباقة في هذا الملف باتخاذ العديد من الإجراءات، في محافظة الإسكندرية، إذ أنه يتم تنفيذ مشروع بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، وممول من وزارة البيئة الألمانية، الذى يتطرق الى تلوث البحر المتوسط بالمخلفات البحرية وخاصة المخلفات البلاستيكية.

وأشارت الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى أن هذا الملف خلال عام 2022 حظى بزخم سياسى ودولى كيير، والأرقام المتعلقة بالتلوث البلاستيكي توضح مدى خطورة الموقف الحالي حيال هذه القضية، فهناك أقل من 10% فقط يتم اعادة تدويره في جميع أنحاء العالم، وإذا استمرت نفس معدلات الإنتاج والاستهلاك، فستنتج المزيد من الأطنان من البلاستيك، وهذا الأمرغير مقبول تجاه بيئتنا ويشكل تهديدا وجوديا للحياة والتنوع البيولوجي والإنسانية بشكل عام.