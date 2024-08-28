وزارة التعليم ترصد 4 حالات غش بامتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية دور ثان

محمود طه حسين

أدي طلاب الثانوية العامة صباح اليوم، امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023،2024، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان للشعبة العلمية (العلوم والرياضة) في مادة الفيزياء بإجمالي 15895 ألف طالب وطالبة في الفترة الأولي، بينما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ بإجمالى 2593 طالب وطالبة فى الفترة الثانية.

كما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة ثانية) بإجمالي عدد طالب واحد.

وحرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 4 حالات غش، حيث تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة أثناء مادة امتحان التاريخ أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، كما تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة جنوب الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الفيزياء، وظبط طالب بلجنة بإدارة العياط أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الفيزياء، وضبط طالبة بلجنة بإدارة جرجا بمحافظة سوهاج أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة التاريخ.

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية( الرياضيات ) امتحان الدور الثاني غدًا الخميس الموافق 29 اغسطس 2024، فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة فراغية)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الكمياء).