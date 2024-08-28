وزارة الصحة تكشف 8 بيانات هامة عن إصابات الالتهاب الكبدى فى مصر

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن نسب إصابات فيروسي التهاب الكبد B وC مؤكدة أهمية زيادة الوعى لمواجهة الإصابات الجديدة .

اليوم السابع يستعرض فى تحليل معلوماتى نسب الإصابات بفيروس سى :

1- يوجد 1.1 مليون شخص سنويا يتوفون بسبب عدوى فيروسي التهاب الكبد B وC.

2- 9.4 مليون شخص يتلقون العلاج ضد العدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد C .

3- 10 % من الأشخاص المصابين بالعدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد B تُشخَّص حالتهم، و22% منهم يتلقون العلاج.

4- 42% من الأطفال حول العالم يحصلون على جرعة اللقاح المضاد لالتهاب الكبد B عند الولادة .

5- يجب زيادة الوعي بالتهاب الكبد الفيروسي الذي يسبب التهاب الكبد المؤدي إلى الإصابة بمرض سرطان الكبد.

6- تهدف منظمة الصحة العالمية التهاب بحلول عام 2030 للحد من الاصابات الجديدة بحالات عدوى جديدة بالتهاب الكبد B وC بنسبة 90% .

7- نهدف إلى تقليل الوفيات الناجمة عن الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد بنسبة 65% مع ضمان تشخيص حالات ما لا يقل عن 90% من المصابين بفيروس التهاب الكبد B وC

8- بلغ معدل الشفاء بين المصابين 99%.