أخبار × 24 ساعة.. وزير الكهرباء: إنهاء الربط مع السعودية مطلع الصيف المقبل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حريق مول تجارى بالجمالية

رسم استخراج كارنيه التأمين الصحي من الطلاب بالعام الدراسي الجديد

الأوقاف: افتتاح 18 مسجدا الجمعة منها 3 مساجد صيانة وتطوير

وزارة العمل: دفعة جديدة من خريجى البرامج التدريبية المجانية على مهن التفصيل والحياكة

وزارة التعليم تعلن توفير برنامج تدريب للمعلمين لتدريس مواد بها عجز

إعلام عين شمس تعلن تفاصيل وموعد انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الصيفى

وزارة العمل: انتهاء تدريب الدفعة الأولى لذوي الهمم فى مجال الفندقة بالإسكندرية

اعرف عدد القطارات الجارى تصنيعها لشبكة القطار السريع.. إنفوجراف

وزير التعليم العالى: تكثيف الأنشطة الرياضية داخل الجامعات المصرية لتنمية مواهب الطلاب

وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الكندى تحضيرات مؤتمرات اتفاقيات الأمم المتحدة

ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء