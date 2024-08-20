ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء

حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية ليوم الثلاثاء، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كافة المديريات:
أولًا : أنشطة القرآن الكريم
• مقرأة الفجر: وتعقد بـ( 11 ) مسجدًا.
• المقرأة المجود من المسجد الأحمد بطنطا الغربية.
• مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ( 7 ) مساجد.
• مراكز التلاوة: وتعقد بـ( 3 ) مساجد عقب صلاة الظهر.
• برنامج ( صحح قراءتك ): ويعقد من الأحد إلى الخميس عقب صلاة العشاء بأكثر من ( 1503 ) مسجدًا.
• مكاتب التحفيظ على درجة، وعددها ( 150 )، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص حتى 3 عصرًا.
• مكاتب التحفيظ بالمكافأة، وعددها ( 280 )، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص: 12م ، ومن 2م:4م.
• برنامج التحفيظ عن بعد : تعقد ( 19 ) حلقة تحفيظ عن بعد.
ثانيًا : أنشطة الدعوة
- تنفيذ برنامج المنبر الثابت بعدد ( 1122 ) مسجدا.
- تنفيذ عدد ( 10 ) مجالس إقراء بعدد ( 7 ) مديريات:
( القاهرة- بورسعيد- دمياط- كفر الشيخ- الفيوم- أسوان- الشرقية ).
- تنفيذ عدد ( 272 ) درس منهجي للأئمة بعدد ( 23 ) مديرية.
- تنفيذ عدد ( 21 ) دروس منهجي للواعظات بعدد ( 8 ) مديريات:
( الإسكندرية – الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ – الفيوم - البحيرة - القاهرة - الجيزة ).
- تنفيذ ندوة واحدة عن الصحة الإنجابية بمديرية أوقاف المنيا.
- تنفيذ عدد ( 12 ) ندوات ثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة بعدد ( 8 ) مديريات:
( الإسماعيلية – الدقهلية – الجيزة – دمياط – شمال سيناء – الشرقية – المنوفية - المنيا ).
ثالثًا : أنشطة التدريب
1-دورة المكون الشرعي للدفعة التاسعة من الدورة المتكاملة لعدد 79 متدربًا بأكاديمية الأوقاف الدولية.
2- دورة أساسيات الكمبيوتر رقم 165 لعدد 17 متدربًا بأكاديمية الأوقاف الدولية.
3-دورة التوعية الدينية لأئمة المناطق الحدودية لعدد 90 متدربًا أونلاين عبر برنامج زووم.
4- دورة ترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري لعدد 100 إمام بقاعة مسجد الشهداء بمديرية أوقاف الإسماعيلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة