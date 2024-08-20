اليوم السابع
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وزيرة التضامن تتابع تداعيات حريق مول تجارى بالجمالية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 09:28 م
وزيرة التضامن تتابع تداعيات حريق مول تجارى بالجمالية وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذى نشب اليوم بمول تجاري لبيع الملابس الجاهزة، بمنطقة خان عزام، الجمالية بالقرب من مسجد الحسين، وسط القاهرة، دون وقوع خسائر فى الأرواح، أو إصابات، حيث تشير التقديرات الأولية إلى تضرر 25 محلا من المحلات فى الدور الأرضى و الدور الأول من المول.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة بالتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وفق القواعد المنظمة.

 







وزيرة التضامن

حريق مول تجاري بالجمالية

مول تجارى بالقاهرة

حريق مول تجارى بالقاهرة



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