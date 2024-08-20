وزارة العمل: دفعة جديدة من خريجى البرامج التدريبية المجانية على مهن التفصيل والحياكة

كتبت آية دعبس

اختتمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية فعاليات البرنامج التدريبي المجانى على مهن ( التفصيل والحياكة ) لعدد 18 متدربة ، وذلك بمركز التدريب المهني بالخانكة، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى أطلقتها وزارة العمل لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل داخل المحافظات، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب المعتمدة.

وتتضمن التدريبات جوانب نظرية وعملية على أيدي مدربين متخصصين معتمدين من الوزارة ، وذلك ضمن جهود المديرية فى تدريب الشباب وتوفير مزيد من البرامج التدريبية لهم وتنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2024-2025 بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة.

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية في تقريرها للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص لتوفير مزيد من البرامج التدريبية.

وأضافت مدير المديرية، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية التي توفرها المديرية ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات ومصانع القطاع الخاص، كما تعمل على توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب الراغب في العمل داخل تلك المنشآت بعد انتهاء التدريب أو مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة أو متوسطة لهم ، وحضر الفعاليات فوزى صابر وكيل المديرية ، والدكتور أيمن شعبان من ادارة التدريب المهني بالمديرية ، وفي ختام اللقاء قدم المتدربات الشكر والتقدير لوزير العمل والإدارة المركزية للتدريب المهني ومديرية عمل القليوبية لما بذلوه من جهود لتحقيق أقصي استفادة من عملية التدريب بما يؤهلهم لدخول سوق العمل .