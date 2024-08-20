اعرف عدد القطارات الجارى تصنيعها لشبكة القطار السريع.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ مصر شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كم، وتضم ثلاثة خطوط هي: الخط الأول (السخنة / العلمين / مطروح)، والخط الثاني (6 اكتوبر/ الأقصر/ أسوان / أبو سمبل) بطول 1100 كم، والخط الثالث (قنا / الغردقة / سفاجا) بطول 225 كم.

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل..

- تنفذ مصر شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كم.

- تضم 3 خطوط هي: الخط الأول (السخنة / العلمين / مطروح).

- الخط الثاني (6 اكتوبر/ الأقصر/ أسوان / أبو سمبل) بطول 1100 كم.

- الخط الثالث (قنا / الغردقة / سفاجا) بطول 225 كم.

- إجمالي عدد محطات الخطوط الثلاثة إلى 60 محطة.

- إجمالي عدد ورش رئيسية 2 ورشة، و6 ورش عمرة خفيفة.

- عدد القطارات السريعة بالخطوط الثلاثة 41 قطارا وعدد القطارات الإقليمية 94 قطارا.

- 41 جرارا من جرارات البضائع التي ستعمل بالخطوط الثلاثة.

- يتم تصنيع القطارات من خلال شركة سيمنز الألمانية.