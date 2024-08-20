اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 02:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

اعرف عدد القطارات الجارى تصنيعها لشبكة القطار السريع.. إنفوجراف

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 02:00 م
اعرف عدد القطارات الجارى تصنيعها لشبكة القطار السريع.. إنفوجراف القطارات الجارى تصنيعها لشبكة القطارات السريعة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنفذ مصر شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كم، وتضم ثلاثة خطوط هي: الخط الأول (السخنة / العلمين / مطروح)، والخط الثاني (6 اكتوبر/ الأقصر/ أسوان / أبو سمبل) بطول 1100 كم، والخط الثالث (قنا / الغردقة / سفاجا) بطول 225 كم.

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل..

- تنفذ مصر شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كم.

- تضم 3 خطوط هي: الخط الأول (السخنة / العلمين / مطروح).

- الخط الثاني (6 اكتوبر/ الأقصر/ أسوان / أبو سمبل) بطول 1100 كم.

- الخط الثالث (قنا / الغردقة / سفاجا) بطول 225 كم.

- إجمالي عدد محطات الخطوط الثلاثة إلى 60 محطة.

- إجمالي عدد ورش رئيسية 2 ورشة، و6 ورش عمرة خفيفة.

- عدد القطارات السريعة بالخطوط الثلاثة 41 قطارا وعدد القطارات الإقليمية 94 قطارا.

- 41 جرارا من جرارات البضائع التي ستعمل بالخطوط الثلاثة.

- يتم تصنيع القطارات من خلال شركة سيمنز الألمانية.

IMG-20240820-WA0003






القطار السريع

القطار الكهربائي السريع

موعد تشغيل القطارات السريعة

النقل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة