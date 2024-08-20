إعلام عين شمس تعلن تفاصيل وموعد انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الصيفى

كتب محمود راغب

أعلنت كلية الإعلام بـ جامعة عين شمس، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الصيفى للعام الجامعى 2023 - 2024، حيث تنطلق الامتحانات الأحد المقبل 25 أغسطس.

ووضعت الكلية عدد من التعليمات الهامة الخاصة بأعمال الامتحانات، كما يلى:

1- ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

2- لن يسمح لأى طالب بدخول اللجنة بعد بداية الامتحان.

3- لن يسمح بدخول اللجنة إلا بعد التأكد من شخصية الطالب من خلال بطاقة الرقم القومى أو جواز لسفر للطالب الوافد.

4- آخر موعد لتقديم الأعذار عن دخول الامتحان خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء الامتحانات.

5- تأكد من إحضار أدواتك اللازمة للامتحان ولن يسمح بتداولها مع طالب آخر.

6- ممنوع نهائياً وجود الهاتف المحمول (الموبايل) أو أى أداة اتصال أو غيرها قد تستخدم في الغش أو أى أوراق أو معلومات تتعلق بمادة الامتحان على أى صورة من الصور في لجنة الامتحان حتى لا تقع تحت طائلة القانون وتتعرض لتحرير محضر شروع فى الغش.

7- ضرورة الهدوء والنظام والالتزام بتعليمات المراقب ورئيس اللجنة في الدخول والخروج وأثناء الامتحان.

8- فى حالة المرض يجب الإبلاغ فوراً وفي حالة اتباع القواعد الخاصة بالأعذار تقع المسئولية على الطالب في حالة عدم قبول العذر.

9- كتابة الاسم رباعي والتأكد من كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح بالقلم الجاف.