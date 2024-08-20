وزارة العمل: انتهاء تدريب الدفعة الأولى لذوي الهمم فى مجال الفندقة بالإسكندرية

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، زيارة لمتابعة فعاليات ختام الدورة التدريبية المجانية المنفذة لذوي الهمم ، بمقر أحد الفنادق، تحت إشراف إدارة الموارد البشرية بالفندق وإدارة التدريب المهني بالمديرية، تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع مع الفندق لتدريبهم على مهن: تحضير الأغذية والمشروبات، والمغسلة والأمن، واعمال مهنية بالتعاون مع إدارة الفندق ، و يمنح المتدربين من ذوي الهمم خلال التدريب مجموعة من المزايا منها الحصول على شهادة معتمدة من قبل وزارة العمل تفيد اجتياز التدريب وتؤهلهم للحصول على فرص عمل لائقة ومناسبة لدرجات إعاقتهم ، وكذلك تعيين المتميزين من المتدربين من تلك الفئة بالفندق، وذلك فى إطار دور المديرية فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن دمج ذوى الهمم فى سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم بالمنشآت، وأيضاً لتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 بشأن استيفاء المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر لنسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من ذوى الهمم ، ومتابعة تشغيلهم داخل كافة المنشآت وتمتعهم بكافة الحقوق التى كفلها لهم القانون.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بالاهتمام بتطوير منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية ، مع الاهتمام بصفة خاصة بذوي الهمم ودمجهم فى سوق العمل تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتأهيل الشباب من تلك الفئة على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وكذلك توفير فرص عمل لائقة لهم داخل المنشآت ومتابعة تشغيلهم من خلال الأجهزة التابعة للمديريات.

وأضاف وكيل المديرية أنه جرى الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى وتسليمهم شهادات معتمدة ، كما يجري استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة لهم مجانا من قبل المديرية ، كما أن المديرية تعمل على توفير فرص عمل لهم بالفنادق خاصة بعد اكتسابهم الخبرة اللازمة للعمل ، وشارك فى الزيارة داليا عبد المجيد باحث بإدارة التدريب ، وعماد حارس مدير مجمع تفتيش شرق.