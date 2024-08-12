أخبار مصر.. تعديل شهادة النجاح لطلاب الثانوية بعد زيادة درجتين فى الفيزياء

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تعديل إخطارات وشهادات النجاح لطلاب الثانوية العامة الذين تم زيادة درجاتهم فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة مع إخطار المدارس بذلك، كما سيتم تعديل النتيجة على موقع الوزارة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام، يرافقه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وهند عبد الحليم، نائب المحافظ، والدكتور/ محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من مسئولي وزارة السياحة والآثار.

وزير الخارجية يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الرواندى والإعلان عن منطقة لوجستية مصرية

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مباحثات مع "أوليفيي ندوهونجيريهي" وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي في كيجالي يوم 12 أغسطس الجاري، وذلك على هامش زيارته الحالية لرواندا.

وزارة التعليم: تعديل شهادة النجاح لطلاب الثانوية بعد زيادة درجتين فى الفيزياء

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تعديل إخطارات وشهادات النجاح لطلاب الثانوية العامة للطلاب الذين تم زيادة درجاتهم فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة مع إخطار المدارس بذلك، كما سيتم تعديل النتيجة على موقع الوزارة. التعليم العالى: لا تغيير فى الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى بعد إضافة درجتى الفيزياء أكد مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى، أنه لا تغيير فى الحد الأدنى المعلن لـ تنسيق المرحلة الأولى والمحدد ‎للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48%، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% والحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% حتى بعد اضافة وزارة التربية والتعليم درجتين فى مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة. قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2025 . تنسيق الجامعات.. 107 آلاف طالب سجلوا في اختبارات القدرات للثانوية العامة المصرية أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الإثنين، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 107 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.

مفتى الجمهورية يشكر الرئيس السيسى وشيخ الأزهر على ثقتهما فى اختياره

أعرب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية الجديد، عن خالص شكره وامتنانه على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتكليفه بمهام "مفتي جمهورية مصر العربية" لمدة أربع سنوات خلفًا للدكتور شوقي علام، مؤكدا أن هذه الثقة الغالية مسؤولية كبيرة أمام الله، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم عليه التوفيق لما فيه مصلحة وطننا الحبيب وشعب مصر الكريم، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والسلامة والاستقرار والازدهار. تفاصيل اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء.. إلغاء العقد المشهر الأبرز أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء فى المدن المصرية لتصبح 8 بدلا من 15 خطوة بما يعد تسهيلاً على المواطنين، ويؤدى ذلك إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء . مجلس الأمن يناقش غدا قصف مدرسة التابعين بغزة والأوضاع فى الشرق الأوسط يعقد مجلس الأمن، غداً الثلاثاء، جلسة إحاطة بشأن الغارة الإسرائيلية التى استهدفت مدرسة "التابعين" فى غزة، كما يناقش الحالة فى الشرق الأوسط.

الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة وتناشد المواطنين بالتواجد بأماكن جيدة التهوية