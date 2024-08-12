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بعد احتساب الإجابة (ب) صحيحة لسؤال بالامتحان

وزارة التعليم: إضافة درجتين لنتيجة بعض طلاب الشعبة العلمية في امتحان مادة الفيزياء

الإثنين، 12 أغسطس 2024 11:15 ص
وزارة التعليم: إضافة درجتين لنتيجة بعض طلاب الشعبة العلمية في امتحان مادة الفيزياء وزير التربيه والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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- تم اتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعديل تنسيق الطلاب

 

- احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة

 

- الاجراء المتخذ يأتي في إطار مسئولية الوزارة الأصيلة عن تحقيق العدالة وضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة

 
 
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على انه في إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.
 
وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:
 
- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم ٣٤ (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بـ امتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.
 
- قامت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
 
- قرر السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.
 
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.
 






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