وزارة التعليم: تعديل نتيجة الثانوية العامة بعد إضافة درجتين وإعادة نشرها

كتب ـ محمود طه حسين

تجرى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعديلا على نتيجة ودرجات طلاب الثانوية العامة شعبة علمي بعد إضافة درجتين فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، موضحة أنه سيتم إعادة نشرها مرة أخرى للطلاب للاستعلام عن نتائجهم، مؤكدة أن التعديلات فقط لطلاب الشعبة العلمية أما نتائج طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية كما هى.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه في إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:-

- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحتان للسؤال رقم 34 (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الإجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

- قامت الوزارة باتخاذ كل الإجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الإجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إحالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الإجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.