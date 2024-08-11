وزيرة التنمية المحلية: تسريع إجراءات التصالح وتقديم كل التيسيرات للمواطنين

كتب على عبد الرحمن

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً موسعاً اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والقائمين على المنظومة الإلكترونية للتصالح وممثلين عن بعض الوزارات والجهات بالدولة، وذلك للوقوف على ما تم إنجازه فى ملف التصالح على مخالفات البناء والذى يوليه رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا ويتابعه بشكل دورى رئيس مجلس الوزراء، بما يساهم فى دفع وتيرة العمل على أرض المحافظات وتذليل أية معوقات أو تحديات وتقديم كل الدعم والتيسير على المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية.

استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذى لطلبات التصالح على مستوى المحافظات، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالى الطلبات المقدمة والتى تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء تضعه الوزارة والمحافظات على رأس أولويات العمل اليومية خلال الفترة الحالية للعمل على تسريع الإجراءات وتذليل أى مشكلات والتيسير على المواطنين خاصة فى ظل وجود منظومة إلكترونية متكاملة فى القانون الجديد التصالح لسرعة الإنجاز وتقليل تعامل الموظفين بصورة مباشرة مع المواطنين لمنع أى مخالفات.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تضافر كافة جهود الوزارات والجهات المعنية بملف التصالح على مخالفات البناء للعمل على تسريع وتيرة العمل والتغلب على أى معوقات والانتهاء من فحص الطلبات لتحقيق أعلى معدلات إنجاز فى هذا الملف.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بقيام عدد من قيادات الوزارة المعنية بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء بالقيام بجولات ميدانية على أرض المحافظات خلال الفترة القادمة لمتابعة موقف التصالح بصورة مباشرة فى المراكز التكنولوجية والتعرف على أى مشكلات والعمل على سرعة حلها بالتعاون والتنسيق مع السادة المحافظين، مشيرة إلى أهمية التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية بالمحليات ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمراكز التكنولوجية بين المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مدار اليوم على مقار الوحدات المحلية لمساعدتهم فى سرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه الدولة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

وجددت الدكتورة منال عوض التأكيد على أن الوزارة ستقوم بإجراء تقييم دورى لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية بالمحافظات لما حققوه من نسب إنجاز فى ملف التصالح على مخالفات البناء وإثابة المتميزين وتكريمهم.