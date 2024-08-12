السؤال 34 بامتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024.. تعرف على درجاته بعد التعديل

كتب محمود طه حسين

يبحث كثير من طلاب الثانوية العامة عن السؤال رقم 34 في مادة الفيزياء للثانوية العامة بعد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمنح الطلاب درجة السؤال كاملة، والسؤال جاء بالنموذج أ ترتيبه رقم 34، وهو السؤال الذى يتحدث عن الدائرة الكهربائية، حيث اعتبرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الإجابتين (ب، ج) صحيحتين للسؤال رقم 34 (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الإجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

وقد قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بـ تعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

و قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الإجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة ما ورد من إجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية، تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.