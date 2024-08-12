تنسيق الجامعات 2024.. اليوم آخر موعد للتقدم والتسجيل لاختبارات القدرات

محمد صبحى

يغلق موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg باب التسجيل أمام طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات، وذلك مساء اليوم الإثنين.

وكان مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أعلن أمس الأحد، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التييُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 105 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.

جدير بالذكر أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2025، تشمل الآتي:

* كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف - طنطا).

* كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).

* كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).

* كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

* كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

☆ أولًا .. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

☆ ثانيًا .. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).