بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى فى موقع التنسيق.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى فى موقع تنسيق الجامعات

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بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى فى موقع تنسيق الجامعات اليوم.. الحد الأدنى 90.48 % علمى علوم.. 87.07 % الشعبة الهندسية.. 68.29 % لطلاب الأدبى.. المرحلة الأولى تضم أكثر من 113 ألف طالب.. وغلق باب التقدم لاختبارات القدرات مساء اليوم



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