مكون واحد إذا أضفته لمشروبك الصباحي يعزز الطاقة والتغذية والتخسيس

كتبت مروة محمود الياس

المشروب الصباحي يتحكم بشكل كبير في مدى شعورك بالطاقة والقوة خلال ساعات اليوم كاملة، ولا شك أن المشروب الصباحي إذا كان صحيًا ومفيدًا يعزز من قوة الجسم وطاقته وانتباهه أيضًا، ويتحكم بشكل كبير في مدى شعورك بالنشاط والحيوية والقدرة على مزاولة المهام اليومية.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فهناك مكون سحري إذا ما اضفته إلى مشروبك الصباحي سواء كان من الخضروات أو الفاكهة الصحية يعزز ذلك من قوة صحتك وسلامتك وطاقتك ويساعدك أيضًا على التخسيس وفقدان الوزن وعدم تناول الكثير من الطعام على مدار اليوم، هذا المكون هو بذور الشيا التي يمكن أن تضيفها إلى أي نوع من العصائر سواء عصائر الخضروات أو عصائر الفاكهه أو العصائر العشبية الدافئة.

تابع التقرير موضحا أن بذور الشيا تساعد على تقليل حدة التهابات الجسم وبالتالي تخفف من آلامه كما أنها تحتوي على كم هائل من الأوميجا 3، وهو ما يجعلها عالية الفائده، تفيد أيضا في تعزيز مستويات السكر في الدم وتنظيمها تنظيما جيدا وتخفيف حدة الشعور بارتفاعات هذه المستويات كما أنها تحتوي على الكثير من الألياف التي تشعرك بالشبع لمدة طويلة خلال ساعات اليوم

يساعد هذا المشروب على الحفاظ على طاقتك عالية كما أن قيمته الغذائية عالية، كما أن احتوائه على مضادات أكسدة عالية يعزز من قوة الجسم وتقليل الشعور بالضعف والكسل، فضلا عن أنه يعزز من الصحة الهضمية وعمل الأمعاء بشكل عام، فضلا عن القدرة على الهضم والتمثيل الغذائي الأمثل للطعام.



يحتوي هذا المكون على البروتين والأحماض الدهنية الصحية تلك التي يحتاجها الجسم لتعزيز القوة والطاقة وتعزيز العضلات أيضا وهو ما يحتاجه كل شخص فينا عند بدايه يومه.