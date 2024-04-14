ماذا يحدث لبشرتك عند إضافة بذور الشيا لنظامك الغذائى؟

كتبت مروة هريدى

اشتهرت بذور الشيا بفوائدها الصحية الهائلة فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية، تقدم بذور الشيا أيضًا مجموعة من الفوائد لصحة الجلد، بما في ذلك إزالة السموم، وإليكِ كيف يمكن أن تساعد بذور الشيا في إزالة السموم من بشرتك، حسبما أفاد موقع "Food-tv".

غنية بمضادات الأكسدة

بذور الشيا مليئة بمضادات الأكسدة، بما في ذلك مركبات الفلافونويد وفيتامين E، والتى تساعد على حماية البشرة من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة والملوثات والأشعة فوق البنفسجية.

تمنع علامات الشيخوخة المبكرة

تساعد بذور الشيا على منع علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع العمرية، مما يساهم في الحصول على بشرة أكثر نقاءً وشبابًا.

الترطيب

تتمتع بذور الشيا بقدرة فريدة على امتصاص الماء، هذه الخاصية تجعلها مصدرًا ممتازًا لترطيب البشرة، حيث أن الترطيب ضروري للحفاظ على وظيفة الجلد صحية وتسهيل إزالة السموم.

غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية

بذور الشيا هي واحدة من أغنى المصادر النباتية لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتى تُعرف بخصائصها المضادة للالتهابات، ويمكن أن تساعد على تهدئة الأمراض الجلدية الملتهبة مثل حب الشباب والأكزيما والصدفية.

إزالة السموم

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي تلعب دوراً حاسماً في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وإزالة السموم من الجسم، من خلال دعم الهضم الصحي وحركات الأمعاء المنتظمة.

تعزيز تجديد البشرة

تعتبر بذور الشيا مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك البروتين والفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، وكلها ضرورية لتجديد البشرة وإصلاحها.