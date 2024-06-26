أطعمة تعمل كفيتامينات متعددة لجسمك.. السبانخ تفيد القلب والعظام

كتبت إيناس البنا

تعتبر الأطعمة مثل السبانخ والسلمون وبذور الشيا والتوت والفطر بمثابة مصادر قوية للعناصر الغذائية التي تعمل كفيتامينات متعددة وتدعم الصحة العامة. تعمل هذه الأطعمة على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزز صحة الدماغ والعين والقلب، يساعد دمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي على تحسين صحتك العامة، وفقا لموقع هيلث سايد

هذه 5 أطعمة خارقة يمكن أن تكون فيتامينات متعددة لجسمك

السبانخ

السبانخ غنية جدًا بالحديد والكالسيوم وفيتامين A وC وK، مما يخفف من خطر الإصابة بأمراض القلب ومستويات الكوليسترول، ويعزز صحة العظام والرؤية ويعزز الهضم، يمكنك تحضير الحساء والسلطة والكاري مع السبانخ وإضافتها إلى نظامك الغذائي، الأمر الذي سيعزز صحتك العامة ورفاهيتك.

التوت

يحتوي التوت على مضادات الأكسدة وفيتامين C وK والمعادن والألياف، مما يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من السرطان والأمراض الصحية الأخرى، إضافة التوت إلى نظامك الغذائي سيساعدك على الهضم، يمكنك تناوله مباشرة أو صنع العصير أو تناوله في السلطة، سيساعدك هذا على تعزيز الصحة العامة والرفاهية.

بذور الشيا

يحتوي على الكثير من المحتويات، مثل كونه غنيًا جدًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والمعادن والكالسيوم ومضادات الأكسدة، تساعد بذور الشيا على خسارة الوزن، والحفاظ على عملية الهضم، وتحسين صحة القلب. يمكنك نقع بذور الشيا في كوب من الماء طوال الليل وشربها في الصباح لتحسين الهضم أو فقدان الوزن، أو يمكنك إضافتها إلى وجبة الإفطار مع السلطة أو الشوفان.

سمك السالمون

السلمون غني جدًا بالأحماض الدهنية الصحية والبوتاسيوم وفيتامين ب والبروتين. فهو يعزز الوزن الصحي وصحة القلب ويخفف الالتهاب ويعزز وظائف المخ. يمكنك تناوله على البخار، أو الشوي، أو الخبز سواء في وجبة الإفطار أو العشاء. يمكن أن يساعدك على تعزيز صحتك العامة ورفاهيتك. ومع ذلك، فمن المستحسن أيضًا عدم الإفراط في تناوله، حيث يمكن تناوله 2-3 مرات في الأسبوع.

الفطر

يحتوي الفطر على البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة، مما يساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، ومنع خطر الإصابة بالسرطان، والحفاظ على نظام مناعة صحي، يمكنك تناول الفطر المشوي، أو تحضير حساء الفطر، ، لكن يُنصح باستشارة خبير الصحة قبل إضافة الفطر إلى نظامك الغذائي حسب حالتك الصحية وأدويتك، لأن هناك بعض الأشخاص لديهم حساسية من الفطر، مما يؤثر سلباً على صحتهم.

