هل دمج بذور الشيا فى الماء يساعدك على إنقاص الوزن؟ اعرف الإجابة

كتبت فاطمة خليل

انتشر اتجاه جديد على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو من يرغب فى إنقاص الوزن لشرب الماء الممزوج ببذور الشيا باعتباره يساعد على إنقاص الوزن، فما حقيقة هذا الأمر وهل شرب بذور الشيا فى الماء يساعدك على إنقاص الوزن؟

وبحسب موقع every day health يمكنك مزج ملعقة كبيرة من بذور الشيا مع كوب من الماء وشربه قبل 30 دقيقة من وجبات الطعام، هذا الخليط يزيد من الشعور بالامتلاء والشبع وبالتالي يزيد من إنقاص الوزن.

وماء بذور الشيا له عدد من الفوائد الصحية، حيث إن بذور الشيا مليئة بالفعل بالألياف والبروتين والدهون الجيدة والكالسيوم والمنجنيز والمغنيسيوم والفوسفور ومضادات الأكسدة، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

ماذا يقول العلم عن بذور الشيا لإنقاص الوزن؟

وفقًا لمنظمة FoodPrint غير الربحية، تأتي بذور الشيا من نبات الشيا، ولا توجد أبحاث حول ماء بذور الشيا لفقدان الوزن، أو الكثير من الأبحاث الدقيقة التي تدعم الادعاء بأن بذور الشيا وحدها توفر هذه الفائدة، حيث وجدت دراسة أجريت على الحيوانات ونشرت في مجلة Food Research International أن الفئران التي تناولت بذور الشيا فقدت دهونًا حشوية أكثر من تلك التي لم تفعل ذلك، وخلصت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة العلوم الطبية والصحية إلى أن بذور الشيا بالتزامن مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية أدت إلى "خسارة كبيرة في الوزن".

بذور الشيا تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكن أن تزيد من الشبع وتشير إلى أنها أيضًا مصدر جيد للبروتين والدهون، وكلاهما يشعر بالشبع وقد يمنع الإفراط في تناول الطعام، وتحتوي (حوالي ملعقتين كبيرتين) من البذور السوداء الصغيرة على 4.7 جرامًا من البروتين، و10 جرامًا من الألياف (مصدر ممتاز)، و9 جرامًا من الدهون الصحية وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

يمكن لبذور الشيا أن تمنع الجوع لأنها تستغرق وقتًا أطول للهضم، ومن ناحية أخرى، فإن كوبًا من ماء بذور الشيا يوميًا لن يزيل الضرر الناجم عن الخيارات الغذائية السيئة أو فائض السعرات الحرارية.

ما هي الفوائد الصحية الأخرى لبذور الشيا؟

عندما تأكل بذور الشيا، فإنك تحصل على أكثر من مجرد فائدة محتملة لإنقاص الوزن، وتحتوي على كمية أكبر من العناصر الغذائية مما تعتقد، وغالبًا ما يطلق عليها اسم "الأطعمة الفائقة"، فهي مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية (من أحماض ألفا ليبويك أو ALAs، الشكل النباتي للأحماض الدهنية)، ومضادات الأكسدة، والكالسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم، والنحاس، والحديد، والزنك.

بذور الشيا تحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تكون وقائية للكبد والقلب، وتمنع السرطان.

وأشار الباحثون أيضًا إلى أن الشيا، باعتبارها مصدرًا وافرًا للألياف، يمكن أن تساعد على الهضم وتساعد في إدارة الحالات الصحية مثل مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب.