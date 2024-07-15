بذور الشيا مقابل الريحان.. أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟

كتبت مروة هريدى

في السعي إلى إيجاد حلول فعّالة لفقدان الوزن، حظيت الأطعمة الخارقة باهتمام كبير لفوائدها الصحية وقيمتها الغذائية، ومن بين هذه الأطعمة، بذور الشيا وبذور الريحان من بين الخيارات الشعبية التي يُروج لها كثيرًا لإمكاناتها في المساعدة على إنقاص الوزن، وكلاهما يقدمان فوائد فريدة، ولكن أيهما أفضل لفقدان الوزن؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول خصائص بذور الشيا والريحان لتحديد مدى فعاليتها في تعزيز فقدان الوزن، وفقًا لموقع "Onlymyhealth".

بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية وهي مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين ومضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية الدقيقة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد.

بذور الريحان

تعتبر بذور الريحان، مليئة بالعناصر الغذائية ولكنها تختلف قليلاً في محتواها عن بذور الشيا، فهي غنية بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات والمعادن المختلفة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد.

محتوى الألياف والشبع

تحتوي بذور الشيا والريحان على نسبة عالية من الألياف، وهو عنصر أساسي لفقدان الوزن. تساعد الألياف في تعزيز الشعور بالشبع، وتقليل إجمالي السعرات الحرارية عن طريق جعلك تشعر بالشبع لفترات أطول. تحتوي بذور الشيا على نسبة ألياف أعلى قليلاً من بذور الريحان، مما قد يجعلها أكثر فعالية في تعزيز الشعور بالشبع. إن القوام الشبيه بالهلام الذي تشكله كلتا البذرتين عند نقعهما في الماء يعزز من قدرتهما على إبقائك ممتلئًا. تعمل هذه الألياف الجيلاتينية على إبطاء عملية الهضم، واستقرار مستويات السكر في الدم ومنع نوبات الجوع.

محتوى الألياف والشبع

تحتوي بذور الشيا والريحان على نسبة عالية من الألياف، وهو عنصر أساسي لفقدان الوزن، حيث تساعد الألياف في تعزيز الشعور بالشبع، وتقليل إجمالي السعرات الحرارية عن طريق جعلك تشعر بالشبع لفترات أطول، وتحتوي بذور الشيا على نسبة ألياف أعلى قليلاً من بذور الريحان، مما قد يجعلها أكثر فعالية في تعزيز الشعور بالشبع، إن القوام الشبيه بالهلام الذي تشكله كلتا البذرتين عند نقعهما في الماء يعزز من قدرتهما على إبقائك ممتلئًا، وتعمل هذه الألياف الجيلاتينية على إبطاء عملية الهضم، واستقرار مستويات السكر في الدم ومنع نوبات الجوع.

محتوى البروتين

البروتين هو عنصر غذائي مهم آخر لفقدان الوزن لأنه يساعد في بناء وإصلاح الأنسجة، ويدعم نمو العضلات، ويعزز الشعور بالشبع، وتحتوي بذور الشيا على نسبة بروتين أعلى مقارنة ببذور الريحان، مما يجعلها خيارًا أفضل لأولئك الذين يتطلعون إلى زيادة تناولهم للبروتين أثناء محاولة إنقاص الوزن، ويمكن أن يساعد تناول كمية أكبر من البروتين في الحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن وتعزيز التمثيل الغذائي، مما يساعد في حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر.

كثافة السعرات الحرارية

عند التفكير في فقدان الوزن، يعد تناول السعرات الحرارية عاملاً حاسمًا، حيث تتمتع بذور الريحان بكثافة سعرات حرارية أقل مقارنة ببذور الشيا، مما يعني أنه يمكنك استهلاك كمية أكبر من بذور الريحان مقابل سعرات حرارية أقل، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا كنت تتطلع إلى زيادة وجباتك دون زيادة تناول السعرات الحرارية بشكل كبير.

الترطيب وإزالة السموم

تتمتع كلًا من بذور الشيا والريحان بخصائص مرطبة بسبب قدرتها على امتصاص الماء وتكوين مادة تشبه الهلام، ويمكن أن يساعد هذا في الحفاظ على رطوبتك، وهو أمر ضروري للصحة العامة وفقدان الوزن بشكل فعال، حيث يساعد الترطيب المناسب في عمليات الهضم وامتصاص العناصر الغذائية وإزالة السموم، وتشتهر بذور الريحان بشكل خاص بخصائصها المبردة، والتي يمكن أن تساعد في إزالة السموم من الجسم وتقليل الانتفاخ، ويمكن أن يعزز دمج بذور الريحان في نظامك الغذائي صحة الجهاز الهضمي، مما يساعد في إنقاص الوزن.

سهولة الاستخدام والتنوع

كلًا من بذور الشيا والريحان متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق ويمكن دمجها بسهولة في أطباق مختلفة، حيث يمكن إضافتهما إلى العصائر والزبادي ودقيق الشوفان والسلطات والمخبوزات، حيث تتمتع بذور الشيا بنكهة محايدة، مما يجعلها مناسبة للأطباق الحلوة والمالحة، فيما تتمتع بذور الريحان بطعم أكثر وضوحًا قليلاً ولكنها تمتزج جيدًا مع معظم الأطعمة.

الآثار الجانبية المحتملة

في حين أن كلاهما آمنان بشكل عام للاستهلاك، فمن المهم استهلاكهما باعتدال، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول بذور الشيا إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك بسبب محتواها العالي من الألياف، وبالمثل، فإن تناول كميات كبيرة من بذور الريحان يمكن أن يسبب عدم ارتياح في الجهاز الهضمي.

من المهم أيضًا ملاحظة أن بذور الشيا تحتوي على حمض الفيتيك، الذي يمكن أن يرتبط بمعادن معينة ويقلل من امتصاصها، ويمكن أن يساعد نقع بذور الشيا قبل الاستهلاك في تقليل مستويات حمض الفيتيك، توفر كلًا من بذور الشيا والريحان فوائد صحية رائعة ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن عند دمجها في نظام غذائي متوازن، ولكن قد يكون لبذور الشيا ميزة طفيفة بسبب محتواها العالي من الألياف والبروتين وأوميجا 3، والتي يمكن أن تعزز الشبع والحفاظ على العضلات والصحة الأيضية، ومع ذلك، فإن بذور الريحان أقل في السعرات الحرارية وتوفر فوائد ترطيب وإزالة السموم الممتازة.