اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التعليم العالى: مليار جنيه لدعم المشروعات المرتبطة بسوق العمل

الأحد، 21 يوليو 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم العالى: مليار جنيه لدعم المشروعات المرتبطة بسوق العمل أيمن عاشور وزير التعليم العالى
محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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وزير التعليم العالى: رصد مليار جنيه لدعم المشروعات المرتبطة بسوق العمل

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وزير التعليم العالى

ايمن عاشور

رصد مليار جنيه لمشروعات سوق العمل

مشروعات وزارة التعليم العالى لسوق العمل

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