حصاد الوزارات.. التعليم العالى: مليار جنيه لدعم المشروعات المرتبطة بسوق العمل

محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة الزراعة تكثف النشاط الإرشادي لمواجهة التغيرات المناخية

استراتيجية وزارة الصحة للمرور الميدانى على المستشفيات.. التفاصيل

وزير الرى يتفقد مشروعات حماية الشواطئ بمدينة رأس البر بدمياط

وزير التعليم يستمع لآراء المعلمين حول المناهج ومواجهة كثافة الطلاب فى بنى سويف

نتيجة الثانوية العامة 2024.. مواد انتهت الكنترولات من تصحيحها

الحلول المقترحة لتخفيف كثافة الطلاب بالفصول قبل بدء العام الدراسى 2025

غدا.. انطلاق امتحانات الدور الثانى لطلاب صفوف النقل بالجيزة

الطقس غدا.. أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

وزير التعليم العالى: رصد مليار جنيه لدعم المشروعات المرتبطة بسوق العمل

أيمن عاشور: تطبيق السنة التأسيسية يحتاج لتعديل القانون وتقدمنا بالتعديل