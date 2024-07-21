وزارة الزراعة تكثف النشاط الإرشادي لمواجهة التغيرات المناخية

كتبت أسماء نصار

كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قيادات الوزارة بالمرور الميدانى لمتابعة زراعات المحاصيل الصيفة والبستانية وجميع أوجه العمل الزراعى النباتى والحيوانى وتوفير مستلزمات الإنتاج لها والنزول إلى الحقول لتقديم كل الإرشادات والحلول لأى مشكلات وتذليل العقبات والانتشار لقيادات الارشاد الزراعى بالمحافظات .

وقام الدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعى بوزارة الزراعة والدكتور خالد جاد وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بالمرور بمحافظة القليوبية لتفقد سير عمل الارشاد الزراعي ومتابعه توفير مستلزمات الانتاج .

و قامت اللجنة بتفقد المنافذ التابعه للإدارة المركزية للارشاد الزراعى التى تقدم منتجات تساعد فى توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة والاطمئنان على المتابعة الجيدة للزراعات الصيفية من اسمدة ومبيدات والعمل على توفرها اولا بأول.

كما قامت اللجنة بالمرور على بعض المراكز الإرشادية بالمحافظه لمتابعة الأنشطة الارشادية بها والتواصل مع الساده المزارعين ونقل لهم اهم التوصيات الفنيه تبعا للمرحلة العمرية للمحصول.

وشاركت اللجنة فى ندوة حقلية عن أهم الممارسات الزراعية لمحصول الذرة الشامية بمركز القناطر الخيرية، وكذلك المرور على حقول محصول السمسم بمدينة قها والمركز الإرشادى بشبين القناطر وتفقد المركز الإرشادى بطوخ وتفقد الحقول والزراعات الصيفية بنطاق المحافظة .

كما تم التأكيد على أن تكون فرق الارشاد الزراعي على راس الحقل لتذليل العقبات فورا لدفع عجلة التنمية الزراعية وزياده الانتاج والاستغلال الاقتصادى للاصول من مبانى ومعدات وآلات وكوادر بشرية ونقل كل ماهو جديد من توصيات وأصناف جديدة للمزارعين اولا بأول لزياده الانتاج ورفع مستوى المعيشة للمزارعين وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالاهتمام بالفلاح المصرى والمحاصيل الاستراتيجية وتعظيم دور الارشاد الزراعى لمواجهه التغيرات المناخية وأثارها على المحاصيل .